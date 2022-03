Lost Ark si metterà in pari con la versione coreana "rapidamente", promette Amazon Games

Lost Ark da alcune settimane è disponibile in Europa e Nord America, a poco più di due anni dal lancio del gioco nella Corea del Sud. La versione occidentale dell'MMO di Smilegate RPG al momento può contare su un numero di contenuti minore rispetto a quella asiatica, ma Amazon Games, che distribuisce il gioco nei nostri lidi, ha promesso che si metterà in pari "in fretta".

In un'intervista con PCGamesN, Soomin Park, lead designer di Amazon Games, ha infatti spiegato che il team ha realizzato una rigida scaletta di pubblicazione di contenuti post-lancio dal ritmo sostenuto.

"La versione occidentale di Lost Ark parte un po' indietro rispetto alle altre versioni, ma si metterà in pari rapidamente per via dei nostri piani per i contenuti post-lancio", afferma Park, sottolineando che in ogni caso le due versioni presenteranno sempre delle differenze. "La versione occidentale e orientale avranno sempre delle variazioni, tuttavia inizierete a vedrete sempre più somiglianze in termini di contenuti pubblicati per tutti i giocatori".

Lost Ark, un'immagine tratta dal gioco

Nel frattempo Lost Ark ha superato quota 20 milioni di giocatori e Amazon Games ha annunciato le novità in arrivo con l'update di marzo, che include nuovi contenuti della storia e l'attività engame Abyss Raid.