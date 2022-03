Lost Ark: l’update di marzo introduce gli Abyss Raid, contenuti della storia e altro ancora

Lost Ark, il popolare MMO free-to-play di Smilegate RPG, riceverà un corposo update durante il corso del mese di marzo che introdurrà, tra le altre cose, l'attività endgame Abyss Raid e nuovi contenuti per la storia.

Sul sito ufficiale del gioco, Amazon Games ha offerto una panoramica delle novità in arrivo questo mese per i giocatori di Lost Ark. Tra queste spicca una nuova storyline che include una serie di quest inedite, isole e sequenze cinematiche.

Queste missioni coinvolgono un cast di personaggi nuovi e non, con i giocatori che si metteranno sulle tracce di Kadan, il primo assassino ad aver ucciso un Guardian, e scopriranno nuovi dettagli sui Sidereals. Come spiega il sito ufficiale, per intraprendere questa nuova avventura è necessario aver completato Feiton e le missioni 'Yorn - Let There Be Light', 'Whispering Islet - Start of Our Story', e 'Illusion Bamboo Island - End of the Trials'. L'item level consigliato per avventurarsi nelle nuove location di Isteri e Illusion Bamboo è di 1.100.

Lost Ark, ecco Argos, il boss dell'Abyss Raid in arrivo a marzo

L'altra novità di spicco per Lost Ark sono gli Abyss Raid, con il primo, Argos, che sarà disponibile con l'update di marzo. In questa attività endgame 8 giocatori dovranno unire le forze per sconfiggere un Guardian prima dello scadere del tempo, con la possibilità di far resuscitare i membri del party un numero limitato di volte.

Lo scontro con Argos sarà diviso in tre fasi con difficoltà progressiva. In ognuna di esse saranno in gioco meccaniche differenti e il boss avrà un pattern di attacchi diverso. Ogni fase ha requisiti d'accesso differenti ed elargisce ricompense uniche, che possono essere riscattate una volta alla settimana,

L'aggiornamento di marzo di Lost Ark includerà ulteriori novità, che verranno svelate da Amazon Games nei prossimi giorni, insieme alla data di uscita e le note complete dell'update che include anche modifiche e fix di vari bug.