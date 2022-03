Shredders: trailer annuncia la data di uscita, sarà su Xbox Game Pass al lancio

Foam Punch ha annunciato, o per meglio dire confermato, la data di uscita di Shredders. Il gioco di snowboard sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One il 17 marzo, ovvero tra circa due settimane. Inoltre al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Come probabilmente ricorderete, la data di uscita era stata svelata in anticipo su Xbox Store alcune settimane fa, ma ora è arrivata la conferma ufficiale dai ragazzi di Foam Punch, accompagnata da un nuovo trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra e che ci offre un assaggio dei numerosi trick che potremo eseguire nel gioco.

Shredders è un gioco basato sullo snowboard, dove potrete esibirvi in numerosi e spettacolari trick sulle piste, parchi e ambientazioni urbane. Inoltre il mondo di gioco è condiviso, il che significa che vedrete in tempo reale altri giocatori come voi alle prese con spericolate acrobazie.

"Partecipa all'evento di snowboard dell'anno ed esegui i trick più assurdi, nella speranza di ottenere una wildcard per un evento esclusivo a invito. Per dimostrare di essere all'altezza della sfida, padroneggia l'arte dello snowboard con butter e acrobazie su tubi e rampe enormi e conquista il tuo posto nel mondo dello snowboard. In Shredders potrai perderti per ore nella neve freschissima mentre solchi le montagne. Impara un incredibile numero di mosse ispirate ai professionisti. Vola con stile, afferra la tavola, piegala ed esegui butter perfetti", recita la descrizione ufficiale dello Store di Xbox.