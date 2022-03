Sony PlayStation ha spedito dei "prototipi di console" dall'Europa agli USA: di che si tratta?

Tramite Tweaktown, scopriamo che Sony PlayStation ha spedito lo scorso novembre dei "prototipi di console" dall'Europa agli Stati Uniti, precisamente a Norfolk in Virginia. Di cosa si può trattare?

L'ordine di spedizione di Sony PlayStation descrive il prodotto come "Video game consol(prototype)". Molti altri ordini vengono categorizzati come "Development Kit" (hardware e software usati dagli sviluppatori per creare i videogame) o come "Materiali per sistemi di intrattenimento". Inoltre, si tratta dell'unico ordine inviato a Norfolk e l'unico spedito dal Regno Unito (o da qualsiasi luogo diverso dall'Asia orientale, a dirla tutta) e l'acquirente è "Sony Interactive Entertainment", invece del classico "Sony Interactive Entertainment America". Possiamo quindi supporre che l'ordine di novembre 2021 sia diverso dal solito.

Questi prototipi di console erano composti da quattro scatoloni per un totale di 694 kg. Il codice HS è #981700, che è di norma usato per prodotti legati ai video game. Gli altri ordini usano codici diversi: altro dettaglio che spinge a pensare che questo ordine sia unico. Purtroppo non abbiamo altre informazioni a riguardo.

Sony

Tweaktown segnala anche che la Virginia è una stranezza. La testata non ha trovato alcuna grande divisione di Sony nell'area, ma ha scoperto che vi sono molteplici centri di servizio di Sony: un'ipotesi è che dei prototipi siano stati inviati da Londra a Norfolk per qualche riparazione.

Si potrebbe trattare di qualsiasi cosa, a partire da una PS5 Pro arrivando a dei prototipi di PS VR2. Le opzioni sono infinite, non potendo avere conferme. Dobbiamo attendere la comparsa di nuove informazioni a riguardo.