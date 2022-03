Lost Ark: il numero di giocatori supera i 20 milioni, ma potrebbe fare molto di più

Lost Ark è un popolare MMO free to play disponibile da tempo in regioni come la Russia e la Corea. Recentemente è arrivato in Europa e Nord America e questo gli ha permesso di ottenere una buona nuova fetta di pubblico e superare così la quota di 20 milioni di giocatori a livello globale.

Secondo un comunicato stampa, al lancio in Occidente, 4.7 milioni di giocatori si sono uniti alla festa. Al momento della scrittura, invece, più di 10 milioni di giocatori si sono iscritti a Lost Ark dal Nord America, Europa, Sud America e Australia.

Un personaggio di Lost Ark

Va però notato che Lost Ark non è ancora stato pubblicato nel Sudest asiatico. Si tratta di una regione del mondo che gioca molto a questo tipo di videogame, di conseguenza è perfettamente credibile che Lost Ark abbia ancora un buon margine di crescita, senza dimenticare ovviamente tutti quei giocatori che si uniranno al free to play, spinti dagli amici, dagli streamer Twitch e dal semplice passaparola, all'interno delle regioni dove il gioco è già disponibile.

Ricordiamo che Lost Ark è disponibile solo su PC. Inoltre, vi segnaliamo che gli autori hanno inflitto un ban a oltre un milione di account che utilizzano bot.