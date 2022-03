Pokèmon Scarlatto e Violetto sarà un open world senza caricamenti tra la città e le aree selvagge

Pokémon Scarlatto e Violetto introdurranno nella saga varie novità e una di queste è il fatto che le città e le aree selvagge non avranno caricamenti. Vediamo i dettagli.

L'informazione è stata condivisa da Nintendo of America tramite Twitter. Come potete vedere poco sotto, la compagnia ha scritto: "Un nuovo passo in avanti rivoluzionario per la serie Pokémon: in Pokémon Scarlatto e Violetto sarai in grado di esplorare un ricco mondo aperto. Un mondo colmo di città e metropoli che si fondono senza soluzioni di continuità con le aree selvagge, senza confini!"

Questa descrizione fa pensare che, a differenza di Pokémon Spada e Scudo, le città e le aree selvagge aperte saranno un'unica mappa, senza un caricamento. Precisiamo però che questa descrizione non significa necessariamente che l'intero Pokémon Scarlatto e Violetto sarà un'unica grande mappa. È possibile che, per necessità tecniche, la mappa sia divisa in regioni e che in ogni regione vi sia una o più città all'interno di un'area selvaggia.

Non potremo avere conferme definitive in merito fino a quando Nintendo non rilascerà dichiarazioni più precise e definitive, o fino a quando non avremo modo di vedere più dettagli su Pokémon Scarlatto e Violetto.

Vi segnaliamo anche che la grafica di Pokémon Scarlatto e Violetto è migliorata secondo un confronto con Spada e Scudo.