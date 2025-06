Pokémon Scarlatto e Violetto regalano un Incineroar per il competitivo tramite un codice

Game Freak e The Pokémon Company di tanto in tanto regalano dei Pokémon tramite dei codici da riscattare all'interno dei giochi. Questa volta i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto possono ottenere in regalo un Incineroar.

Si tratta di un esemplare basato su quello usato da Wolfe Glick per vincere i Pokémon Europe Internation Championships alcuni mesi fa, dunque parliamo di un Pokémon pensato per affrontare a testa alta i match online contro altri giocatori.