Pokémon Scarlatto e Violetto a confronto su Nintendo Switch 1 e 2 in un video

Come riportato sulle nostre pagine, ieri Game Freak ha pubblicato la patch 4.00, che include l'upgrade gratuito per Nintendo Switch 2 , grazie al quale i due giochi di nona generazione possono sfruttare l'hardware della nuova console per proporre prestazioni e una qualità dell'immagine superiori.

Il canale YouTube di IGN ha pubblicato un video che mette a confronto Pokémon Scarlatto e Violetto giocato su Nintendo Switch 1 e 2 , mettendo in evidenza i miglioramenti apportati dagli sviluppatori.

Vediamo le differenze

Ma cosa è cambiato di preciso? Come confermato dalle note ufficiali dell'update, è stata aumentata la risoluzione di base sia in modalità portatile che con Switch 2 collegato al dock, aumentando dunque la nitidezza e la qualità dell'immagine, ed è stato aumentato il framerate, pare passando dai 30 fps a 60 fps, migliorando nettamente la fluidità del gameplay.

Un'altra miglioria è il supporto all'HDR, con colori più vividi e brillanti. Tuttavia non possiamo vederne i benefici nel filmato qui sotto, in quanto è stato catturato con questa funzionalità appositamente disattivata.

Come possiamo vedere nel video, le differenze tra le due versioni sono piuttosto nette, per quanto l'aumento di risoluzione e dei fotogrammi al secondo su Switch 2 non riesce a mascherare del tutto un comparto tecnico che rimane comunque un po' arretrato rispetto agli standard odierni.

Vi ricordiamo che anche Leggende Pokémon Z-A, in uscita il 16 ottobre, vanterà una serie di migliorie su Nintendo Switch 2, ma in questo caso non sotto forma di aggiornamento gratuito.