Gamescom 2022 sarà un evento ibrido, in presenza a Colonia e online: ecco i dettagli

Gamescom 2022 sarà un evento ibrido, con la possibilità di visitare la fiera in presenza a Colonia, dal 24 al 28 agosto, ma anche di seguire tutte le presentazioni online.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha fatto segnare una crescita degli spettatori digitali del 30%, Gamescom proverà anche quest'anno a confermarsi come la piattaforma europea di riferimento per l'industria videoludica.

L'esperienza in presenza, caratterizzata da misure igienico-sanitarie di eccellenza e da un'organizzazione estremamente attenta, verrà affiancata da un ricco calendario di eventi online e lancerà il motto "gamescom goes green" per indicare il grado di sostenibilità raggiunto.

Gamescom, una foto dalle precedenti edizioni

Anche stavolta è stato confermato l'Opening Night Live, lo show che punterà a catalizzare l'attenzione dei tantissimi appassionati con reveal esclusivi, nuovi annunci, video e interviste riguardanti i giochi in uscita su PC e console.

"Tutti i fan e i partner della Gamescom hanno aspettato due anni per questo: l'evento torna finalmente in presenza a Colonia, e con esso le atmosfere che ci mancano così tanto", ha dichiarato Felix Falk, managing director di game.

"Quest'anno uniremo il meglio dei due mondi: un programma digitale esteso ma anche l'incomparabile esperienza in presenza sul posto. E nel concretizzare questa visione Gamescom stabilirà ancora una volta nuovi standard, ad esempio sul piano della sostenibilità."