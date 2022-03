eSeria A TIM FIFA 22: Genoa, Salernitana e Inter guadagnano l'accesso al Winner Bracket

Dopo un altro pomeriggio di grande esport si è concluso anche il Gruppo C della eSeria A TIM FIFA 22. Si è trattato di un girone piuttosto equilibrato che ha premiato Genoa Esports, Salernitana 1919 Esports e Inter Esports, le tra formazioni che sono riuscite a ottenere l'accesso diretto al Winner Bracket. Empoli Esports FC e Sassuolo Esports dovranno giocarsi le loro chance di vincere la seconda eSerie A TIM attraverso il Loser Bracket.

La prima posizione del Gruppo C della eSerie A TIM FIFA 22 non è mai stata messa in dubbio. Con 18 punti e una differenza reti di +12 il Genoa Esports di Gabry arriva al Winner Bracket coi favori del pronostico, grazie a un gioco equilibrato, che concede davvero pochissimo in difesa. I rossublu, infatti, sono usciti dal girone imbattuti, grazie a 5 vittorie e 3 pareggi e la differenza reti migliore della fase a gironi.

La lotta per la seconda posizione è stata decisa all'ultimo, grazie a una vittoria dei granata nell'ultimo match contro l'Empoli. La Salernitana hanno ruotato Montaxer e Di Gianni, ottenendo da entrambi preziosissimi punti qualificazione.

Inter Esports ha perso la seconda posizione per un soffio, ma si qualifica direttamente al Winner Bracket come una delle migliori terze. I nerazzurri si sono affidati prevalentemente a MNeto, che ha collezionato 4 vittorie e 2 sconfitte. Arrivare secondi o terzi, però, non ha cambiato le prospettive dei milanesi: solo il Bologna, qualificato come migliore seconda, finisce nell'urna delle teste di serie: Inter, Milan, Torino e Salernitana, infatti, sono tutte nella medesima situazione.

Fanalini di coda si confermano Empoli e Sassuolo. Gli emiliani hanno provato a far sbloccare Figu7rinho, ma al veterano non sono bastate 7 partite per ritrovare il suo gioco. Un po' meglio i toscani che hanno fatto ruotare tutti i loro giocatori, non riuscendo, però, a trovare continuità da nessuno di loro.

Nella giornata di oggi ci saranno le estrazioni degli accoppiamenti dei Playoff, che si giocheranno il 22 e il 23 marzo. Come sempre apriremo e chiuderemo le danze dagli studi Infront con ospiti e sorprese varie.