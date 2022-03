Forspoken: preordine Amazon della versione PS5 con Steelbook esclusiva disponibile

È disponibile su Amazon il preordine di Forspoken in versione PS5, con anche la steelbook esclusiva. Il prezzo è di 79.99€, pari alla versione base senza steelbook. La pagina Amazon di Forspoken segnala ancora la data di uscita precedente (24 maggio 2022). Ricordiamo però che il gioco è stato rimandato e sarà disponibile a partire dall'11 ottobre 2022. Prenotando adesso la propria copia ci si garantisce il vantaggio della prenotazione a prezzo minimo garantito: da ora fino al momento dell'uscita, il prezzo più basso che sarà proposto su Amazon diverrà il prezzo del gioco da voi prenotato, senza dover rifare la prenotazione e senza dover seguire l'andamento del prezzo. In caso, sarà possibile cancellare la prenotazione senza alcun costo prima della spedizione, in prossimità dell'uscita.

Forspoken ci mette nei panni di Faye, una ragazza di New York che si ritrova catapultata in un mondo magico chiamato Athia. Accompagnata da un bracciale parlante e da nuovi poteri magici elementali, Faye dovrà sfidare le matrone che governano questo mondo per riportare la pace.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Faye, protagonista di Forspoken

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.