Google Play Store: bloccate tutte le transazioni in Russia

Google ha annunciato che bloccherà tutte le transazioni economiche su Google Play Store in Russia, dove dunque non sarà possibile comprare app, sottoscrivere abbonamenti o usufruire di acquisti in-app di ogni natura. Si tratta dell'ennesima conseguenza dell'invasione delle forze russe in Ucraina.

La sospensione delle transazioni entrerà in vigore nei prossimi giorni. In realtà si tratta una conseguenza delle interruzioni dei sistemi di pagamento, a loro volta causate dalle varie sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti e l'impossibilità di usare Google Pay e carte di credito/debito dei circuiti Visa, MasterCard e American Express sul suo russo.

Come recita la pagina del supporto di Google, gli utenti russi non potranno dunque effettuare acquisti di app e giochi, sottoscrivere o rinnovare abbonamenti e acquistare beni digitali in-app.

Gli abbonamenti attivi prima di questo provvedimento rimarranno tali fino al termine del periodo di sottoscrizione, ma non sarà possibile rinnovarli. Gli sviluppatori di contro avranno la facoltà di estendere gli abbonamenti degli utenti fino a massimo un anno, per consentire agli utenti di continuare a usufruire dei servizi delle loro app. Sarà invece possibile scaricare e installare tutte le app e giochi gratuiti, mentre non ci saranno conseguenze per quelli già acquistati e installati sullo smartphone in precedenza.

Google a inizio mese ha anche donato 15 milioni di dollari per gli aiuti umanitari per le vittime di guerra ucraine e bloccato i canali YouTube dei portali russi RT e Sputnik in tutta Europa.