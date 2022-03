Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, tutta la demo in video

La demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile a partire da oggi su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, e qualcuno ha già catturato il video completo, che come potete vedere dura quasi quattro ore.

Annunciata ieri, durante lo State of Play, la demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin consente insomma di provare in maniera soddisfacente l'esperienza messa a punto da Team Ninja e ambientata nell'universo di Final Fantasy, con diverse missioni accessibili.

Il filmato mette in risalto le meccaniche action RPG del gioco, che ci vedrà esplorare una serie di scenari al comando di una squadra composta (inizialmente?) da tre personaggi, con tanto di abilità e potenziamenti sbloccabili.

Insomma, quanto mostrato nella demo sembra per il momento promettere discretamente bene: scopriremo come stanno le cose quando Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin arriverà nei negozi: la data di uscita è fissata al 18 marzo.