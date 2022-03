My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di japp_leack è radioso

Il mondo degli anime e dei manga è sempre pieno di nuove opere pronte ad avere successo e una delle più recenti è My Dress-Up Darling. Ora, il mondo del cosplay insegue l'apprezzamento per la serie, compresa japp_leack che ci propone il proprio cosplay di Marin.

japp_leack ci propone Marin Kutagawa in una delle sue molteplici tenute. La ragazza, nella versione ritratta in questo cosplay, indossa una camicia gialle e azzurra, sopra il proprio costume da bagno. Nell'anime, Marin è pronta a farsi prendere le misure da Gojo, che deve realizzare per lei un costume per un cosplay. La trama della serie, infatti, ruota attorno ai due ragazzi, che collaborano dopo che Marin ha scoperto che Gojo è appassionato di cucito e realizza vestiti per bambole. Marin è appassionata di cosplay e ha ora qualcuno che possa aiutarla.

Se siete fan di Marin da My Dress-Up Darling, allora non dovreste perdervi il cosplay di Marin di linnnnng che ci mostra il personaggio con e senza cosplay. Ecco poi il cosplay di Marin di grusha_cos che si fa prendere le misure. Cambiando invece genere, ecco il cosplay di Catwoman di missbricosplay che si mostra alla luce del sole.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da japp_leack? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?