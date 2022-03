World Video Game Hall of Fame 2022: i 12 finalisti includono Assassin's Creed e Candy Crash

The Strong National Museum of Play di New York ha annunciato i 12 finalisti che potrebbero diventare parte della 2022 World Video Game Hall of Fame, il prossimo maggio. La lista comprende nomi com Assassin's Creed, Candy Crash e non solo.

Ecco la lista dei 12 finalisti che potrebbero diventare parte della 2022 World Video Game Hall of Fame:

Assassin's Creed

Candy Crush Saga

Dance Dance Revolution

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Minesweeper

Ms. Pac-Man

NBA Jam

PaRappa the Rapper

Resident Evil

Rogue

Sid Meier's Civilization

Words with Friends

"I 12 finalisti di quest'anno mostrano la varietà e la profondità del mondo dei videogiochi", ha detto Jon-Paul C. Dyson, direttore del Centro internazionale per la storia dei giochi elettronici di The Strong, in un comunicato stampa. "Ci sono vere e proprie icone come Ms. Pacman, giochi che hanno cambiato l'industria come Rogue, e giochi per smartphone che hanno reso giocatori centinaia di milioni di persone, come Candy Crush Saga e Words with Friends".

Altair in Assassin's Creed

I suddetti giochi sono stati selezionati tra migliaia di candidature ricevute dall'organizzazione. I fan hanno anche la possibilità di votare per il proprio gioco preferito dalla lista entro il 24 marzo 2022 nella sezione "Player's Choice" sul sito ufficiale. "I tre giochi che riceveranno il maggior numero di voti del pubblico formeranno una scheda e si uniranno alle altre schede presentate dai membri del Comitato Consultivo di Selezione Internazionale", ha scritto il museo. Il comitato è composto da giornalisti ed esperti del settore. I candidati finali saranno annunciati giovedì 5 maggio.