Nintendo Wii Shop e DSi Shop non funzionano: impossibile scaricare i giochi già acquisti

Alcuni utenti americani stanno segnalando che il Nintendo Wii Shop e il Nintendo DSi Shop sono entrambi fuori uso, senza che la cosa sia stata segnalata in modo ufficiale da Nintendo. I giocatori non possono quindi riscaricare i giochi che già possiedono.

Secondo quanto segnalato da VGC, i giocatori che tentano di accedere al Wii Shop per riscaricare i contenuti precedentemente acquistati si trovano di fronte a una pagina bianca che, dopo qualche minuto, presenta un messaggio di errore: "Codice di errore: 209601. Impossibile connettersi al server. Attendere un momento e riprovare. Visita support.nintendo.com per assistenza". Secondo il sito di supporto di Nintendo, questo errore "generalmente indica l'impossibilità di ottenere una buona connessione a causa di interferenze wireless."

Sebbene il canale Nintendo Wii Shop abbia bloccato la possibilità di fare nuovi acquisti nel 2019, è ancora possibile riscaricare i contenuti precedentemente acquistati. È stato annunciato all'epoca che la possibilità di riscaricare questi contenuti sarebbe terminata a un certo punto, in futuro, tuttavia non sono stati fatti ulteriori annunci da quel momento in poi.

Gli utenti che tentano di accedere al Nintendo DSi Shop si trovano di fronte all'errore 290502, che secondo Nintendo è legato a "interferenze wireless". Considerando che entrambe le console sembrano produrre messaggi di errore simili, è possibile che la colpa sia dei server di Nintendo. Al momento della scrittura di questa notizia, però, l'editore non ha commentato il problema. Non possiamo sapere in modo chiaro cosa stia accadendo e quanto sia esteso.

Ricordiamo anche che Nintendo ha da non molto annunciato i propri piani per bloccare gli acquisti di giochi digitali su Wii U e Nintendo 3DS nel marzo 2023. A partire da quella data, non sarà più possibile effettuare acquisti nel Nintendo eShop per entrambe le console o scaricare contenuti gratuiti, comprese le demo dei giochi.

Secondo Nintendo, dopo la fine di marzo 2023 e "per il prossimo futuro", sarà ancora possibile riscaricare giochi e DLC, ricevere aggiornamenti software e giocare online su Wii U e 3DS.