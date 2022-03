Hogwarts Legacy: i fan di Harry Potter pensano di aver capito chi è il cattivo del gioco

Hogwarts Legacy è stato da poco presentato in modo esteso e abbiamo avuto modo di scoprire vari dettagli sul gioco, compreso il cattivo. I fan di Harry Potter, inoltre, pensano di aver capito chi sia.

Ricordiamo che il cattivo di Hogwarts Legacy è Victor Rookwood, che potete vedere nell'immagine poco sotto. Si tratta di un mago oscuro che ha creato un'alleanza con Ranrok e il suo gruppo di goblin ribelli. Non abbiamo visto troppo del personaggio, ma secondo i fan di Harry Potter potrebbe essere un antenato di un Mangiamorte di Voldemort.

Victor Rookwood, cattivo di Hogwarts Legacy

Precisamente, parliamo di Augustus Rookwood. Quest'uomo viene nominato in Harry Potter e il Calice di Fuoco. A parlare di lui è Igor Karkaroff, capo dell'istituto Durmstrang durante il quarto romanzo. In un flashback ambientato durante il regno del terrore di Voldemort, Karkaroff - catturato dal Ministero - cerca di salvarsi nominando vari Mangiamorte e tra questi vi è Augustus Rookwood. L'uomo riapparirà in Harry Potter e l'Ordine della Fenice e in Harry Potter e i Doni della Morte.

I cognomi vengono usati di rado in modo casuale, soprattutto nel Mondo magico di Harry Potter. Secondo i fan, quindi, il cattivo di Hogwarts Legacy sarebbe un antenato di Augustus. Considerando che il gioco è ambientato un centinaio di anni prima della nascita del Bambino che è sopravvissuto, è credibile che questo riferimento non abbia un vero e proprio peso, ma sia più che altro un modo per posizionare le avventure del gioco nel canon di Harry Potter.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ha un periodo di uscita ufficiale. Possiamo anche vedere 35 immagini artwork di altissima qualità o, meglio ancora, il video gameplay da 14 minuti.