Xiaomi 12 Pro, la recensione dello smartphone Android che sfida i top di gamma

Nella nuova linea di top di gamma Xiaomi 12 appena presentata, la variante Pro rappresenta la punta di diamante, quella tecnologicamente più avanzata e di conseguenza la più interessante da analizzare per capire quale sia lo spessore dell'offerta del colosso cinese. È anche l'unica versione che supera i 1000€ di listino, barriera psicologica che impone una grande attenzione a pregi e difetti: è ovvio come il produttore stia cercando, anno dopo anno, di trasformare la percezione del brand, slegandosi dall'essere quasi un sinonimo di smartphone economici per diventare una realtà a tutto tondo, capace anche di offrire prodotti dal costo molto più importante. Xiaomi 12 Pro tenta di imporsi tra i flagship È quindi con particolare curiosità che abbiamo messo le mani su questo Xiaomi 12 Pro, per cercare di capire se le aspirazioni del flagship di Xiaomi possono permettere al prodotto di guardare a testa alta concorrenti del calibro di Samsung Galaxy S22 e Oppo Find X5 Pro. Scopriamolo assieme nella nostra recensione dello Xiaomi 12 Pro.

Caratteristiche tecniche Xiaomi 12 Pro ha un'eccellente scheda tecnica Xiaomi 12 Pro è, inutile dirlo, un telefono di primo livello per quanto riguarda le specifiche tecniche, a cominciare dal processore Octa-Core Snapdragon 8 Gen 1 con processo produttivo a 4nm, che rappresenta il non plus ultra attualmente in ambito Android, non a caso adottato da praticamente tutti gli smartphone flagship delle ultime settimane. Si tratta di un mostro di potenza che è accompagnato da una più che adeguata GPU Adreno 730, una combinazione destinata a poter sostenere più che agilmente qualsiasi compito gli venga richiesto. Su analogo livello qualitativo anche lo schermo da 6,73" LTPO AMOLED di cui parleremo nel dettaglio in seguito, ma che si impone come uno dei pannelli più soddisfacenti e luminosi visti di recente. Ottima la componente audio che ancora una volta approfitta della partnership con Harman Kardon per ottimizzare la resa dei quattro speaker, due tweeter e due woofer, per un suono stereo bello corposo e pieno, ovviamente sempre all'interno dei limiti fisici insuperabili di altoparlanti di queste dimensioni. Il supporto Dolby Atmos è un plus che però per gli stessi motivi ha più valore sulla carta che nella resa effettiva. Ad ogni modo stiamo parlando di uno dei migliori audio su uno smartphone disponibile sul mercato, con un suono pulito e di alta qualità anche a volume massimo, che per la verità non è comunque altissimo. Non è ovviamente presente il jack audio da 3.5mm. Abbastanza sorprendente poi, la presenza del connettore USB Type-C 2.0, anziché la versione 3.1 che è ormai ampiamente diffusa soprattutto nella fascia alta. Scheda tecnica di Xiaomi 12 Pro Dimensioni : 163,6 x 74,6 x 8,16 millimetri

: 163,6 x 74,6 x 8,16 millimetri Peso : 205 grammi

: 205 grammi Display : 6.73" AMOLED DotDisplay 120Hz, 3200 x 1440 pixel

: 6.73" AMOLED DotDisplay 120Hz, 3200 x 1440 pixel SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 o 12 GB

: 8 o 12 GB Fotocamere : tripla, 50 MP f/1.9, 50 MP f/1.9, 50 MP f/2.2

: tripla, 50 MP f/1.9, 50 MP f/1.9, 50 MP f/2.2 Fotocamera frontale : 32 MP

: 32 MP Connettività Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/6

: 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth : 5.2

: 5.2 Sensori : accelerometro, prossimità, bussola, giroscopio, barometro, spettro di colore, impronta digitale

: accelerometro, prossimità, bussola, giroscopio, barometro, spettro di colore, impronta digitale Batteria : 4,600mAh

: 4,600mAh Sistema operativo : MIUI 13, Android 12

: MIUI 13, Android 12 Colori : Black, Blue e Purple

: Black, Blue e Purple Prezzo e memoria : 8 GB + 256 GB | 1099,9 euro 12 GB + 256 GB | 1199,9 euro

:

Design Xiaomi 12 Pro ha un design veramente azzeccato Dal punto di visto estetico Xiaomi 12 Pro è indubbiamente un bel telefono, dal feeling premium e con scelte stilistiche azzeccate. La parte frontale alloggia un display leggermente curvato sui lati più lunghi, una soluzione da sempre appannaggio di smartphone di fascia medio/alta, che permette di sfruttare appieno l'area anteriore riducendo al massimo le dimensioni. Ecco quindi che le cornici, comunque molto sottili, sono limitate alla parte superiore e inferiore, per un rapporto screen to body di 89.6%. Tutto questo consente al telefono di mantenere misure di pochissimo superiori alla diagonale dell'ampio schermo da 6,73", più nel dettaglio di 163.6 x 74.6 x 8.2 mm per 205 grammi di peso. Xiaomi 12 Pro non è ovviamente uno smartphone piccolo, ma è maneggevole e compatto, perfettamente utilizzabile con una sola mano. In alto al centro è collocato il punch hole che racchiude fotocamera e sensori, molto ridotto e quasi impercettibile nell'uso quotidiano. La parte posteriore invece è contraddistinta da una scocca in vetro Gorilla Glass Victus con una lavorazione satinata opaca davvero molto elegante e incapace di trattenere le ditate. Il blocco delle fotocamere, squadrato, è posto in alto a sinistra ed è leggermente sporgente. Nel complesso Xiaomi 12 Pro ha quindi qualità estetiche che, nella loro semplicità, danno un effettivo valore aggiunto al prodotto e sottolineano le qualità dei designer della società cinese. È un vero peccato che tutto questo non sia impreziosito da una certificazione IP per la resistenza ad acqua e polvere, che a questo livello di prezzi dovrebbe essere quasi obbligata. Le colorazioni disponibili sono Blue, Dark Grey (da noi testata) e Purple, ognuno di essi disponibili in due versioni che differiscono per la RAM, 8 o 12 GB, mentre lo spazio di archiviazione è fisso a 256 GB non espandibili.

Display Il display di Xiaomi 12 Pro è tra i migliori della categoria Davvero molto bene il capitolo display, dove Xiaomi non ha evidentemente badato a spese scegliendo uno dei pannelli migliori in assoluto attualmente sul mercato. Si tratta di uno schermo da 6,73" LTPO AMOLED con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, risoluzione 1440 x 3200 pixel e rapporto 20:9. Il supporto a Dolby Vision e HDR10+ dà l'idea dello spessore qualitativo di questo display, ma è solo usandolo e trovandoselo di fronte che è possibile apprezzarne appieno le notevoli qualità, a cominciare da una luminosità eccezionale che tocca valori di 1000 nit in uso tipico e fino a 1500 nit di picco in HDR. Non ci sono problemi quindi ad usare il telefono anche sotto la luce diretta del sole, così come è chiaro che si sposa perfettamente per un uso in combinazione con le app di streaming video come Netflix, Youtube, Disney+ e Prime Video. Il sensore di impronte integrato nella parte inferiore dello schermo è rapido e reattivo, come è lecito attendersi a questo prezzo e con una tecnologia ormai ampiamente diffusa e rodata.

Fotocamera I 3 sensori di Xiaomi 12 Pro racchiusi in un blocco unico La componente fotografica di Xiaomi 12 Pro è di primo livello e può contare su un triplo sensore composto dalla lente principale wide da 50 MP con f/1.9, una tele da 50 MP con f/1.9 e infine una ultrawide da 50 MP e f/2.2. È semplice capire come la presenza di lenti con valori di megapixel analoghi o identici sia già un buon punto di partenza per garantire una certa omogeneità di risultati rendendo le tre opzioni effettivamente sfruttabili senza timori particolari. Certo non si tratta degli stessi sensori, ragion per cui le migliori prestazioni sono sempre offerte dal principale, che è anche l'unico dotato di stabilizzazione ottica. Per lo stesso motivo è anche quello da scegliere preferibilmente in caso di scatti in notturna, che offrono risultati veramente molto soddisfacenti. In ogni caso Xiaomi 12 Pro è uno smartphone dalle ottime capacità fotografiche, molto versatile e capace di restituire immagini dalla convincente resa cromatica e ricche di dettagli. Certo forse gli manca una caratteristica di spicco capace di dare un lustro particolare o un senso aggiuntivo al prezzo di listino elevato. Magari una macro spinta o una tele capace di andare oltre i 2x standard presenti in questo device, cose non certo fantascientifiche ma al contrario diffuse sovente nei flagship di altri produttori. Del tutto convincente la camera anteriore da 32 MP, perfetta per i selfie e per i contenuti dei vari social. I video possono essere registrati fino a 8K a 24 FPS, anche se si tratta di un valore dall'utilità piuttosto discutibile. Meglio fermarsi quindi ai 4K fino a 60 FPS, e tutti e tre gli obiettivi possono raggiungere tale valore. In maniera poco comprensibile però, per poter passare da una all'altra camera durante la registrazione bisogna necessariamente scendere ai 30 FPS. Accettate queste limitazioni, ciò che resta sono video di ottima qualità, ma un passo indietro rispetto ai migliori rappresentanti della categoria.

Batteria Il caricabatterie da 120 W incluso nella confezione di Xiaomi 12 Pro La batteria di Xiaomi 12 Pro di 4600 mAh è delle dimensioni giuste per sostenere le performance dello smartphone e la qualità dello schermo, seppure vada detto che allo stato attuale l'autonomia si riduce abbastanza rapidamente mettendo alla frusta il telefono, come riproducendo video o passando tempo coi videogiochi. Sia ben chiaro, la giornata piena di utilizzo viene coperta senza troppi patemi, ma il margine residuo alla sera non è quello ampio garantito da altri telefoni di simili caratteristiche. Non è escluso che la situazione possa essere migliorata con futuri aggiornamenti del software di sistema, ma per il momento questo è quanto. Particolarmente impressionanti sono invece le prestazioni di ricarica rapida, che raggiungono addirittura i 120 Watt grazie al caricabatterie (non certo piccolo né leggero) compreso nella confezione. Grazie a questa tecnologia, che sta facendo passi da gigante nel corso di pochi mesi, è possibile passare da 0 a 100% di carica in 18 minuti: un valore eccezionale che in pratica fa dimenticare il problema dell'autonomia in qualsiasi caso si abbia a disposizione una presa di corrente nei paraggi, anche per pochissimo tempo. Xiaomi 12 Pro possiede poi anche il supporto per la ricarica wireless fino a 50 W e offre la funzione di ricarica inversa a 10 W, ovvero funge da caricabatterie di emergenza permettendo di trasferire energia ad un altro dispositivo, che sia uno smartphone, uno smartwatch, degli auricolari o quant'altro sia compatibile con la ricarica senza fili.

Prestazioni Le prestazioni di Xiaomi 12 Pro sono difficilmente criticabili Abbiamo già detto in apertura che la combinazione Snapdragon 8 Gen 1 e GPU Adreno 730 non ha nessun tipo di problema a rispondere a qualsiasi richiesta dell'utente, il che non è una grande notizia visto che stiamo parlando del SoC più avanzato attualmente prodotto da Qualcomm. Ciò che va segnalato è come il telefono arrivi già con una buona ottimizzazione, non soffrendo di alcun tentennamento o calo di fluidità nell'uso quotidiano. Gli 8 GB poi sono più che sufficienti per gestire il multitasking, rendendo la versione a 12 GB un vezzo solo per chi non ha problemi di budget.

Videogiochi Xiaomi 12 Pro può gestire qualsiasi gioco al top delle prestazioni Quando si ha tra le mani uno smartphone equipaggiato alla maniera di Xiaomi 12 Pro è francamente inutile porsi tante domande sulle capacità nel campo dei videogiochi. Lo Snapdragon 8 Gen 1 e la GPU Adreno 730 garantiscono una potenza tale da far girare ad occhi chiusi qualsiasi titolo al massimo livello di dettaglio, compresi i soliti rappresentanti della categoria da noi presi in esame come Call of Duty Mobile, Asphalt 9 e Genshin Impact. Buone le capacità di dissipazione del calore, necessarie visto che il SoC in questione alza parecchio le temperature quando messo sotto carico. Oltre alla gestione di framerate e dettaglio, anche la qualità dell'esperienza viene esaltata dallo schermo OLED e dall'ottima componente audio, con un quadro che nel complesso permette a Xiaomi 12 Pro di portare a casa risultati dei benchmark tra i più alti fino ad ora registrati come potete vedere nel paragrafo precedente.

Esperienza d'uso Xiaomi 12 Pro esce con la nuova MIUI 13 installata Xiaomi 12 Pro monta Android 12 con personalizzazione MIUI 13, un connubio che funziona in maniera molto gratificante garantendo una certa versatilità nell'uso e soprattutto una stabilità notevole. Per i motivi misteriosi del mondo Android però, la MIUI 13 global non offre, perlomeno non ancora, le molte novità presenti invece nella versione cinese, motivo per cui l'esperienza è praticamente quasi indistinguibile da quella della MIUI 12. Chi conosce già l'interfaccia di Xiaomi quindi troverà un ambiente molto familiare. Come dicevamo in apertura di articolo, Xiaomi 12 Pro è il prodotto di punta della nuova linea di smartphone dell'azienda cinese, che è composta da: Xiaomi 12X a 699,9 euro nella variante unica da 8 GB+256 GB Xiaomi 12, nelle versioni da 8 GB+128 GB e da 8 GB+256 GB al prezzo di 799,9 euro e 899,9 euro Xiaomi 12 Pro in due versioni, 8 GB+256 GB e 12 GB+256 GB, rispettivamente al prezzo di 1099,9 euro e 1199,9 euro È chiaro come il listino di Xiaomi 12 Pro lo metta in diretta competizione con flagship di altri produttori con maggiore esperienza e con un nome alle spalle di più consistente spessore nell'ambito della fascia alta. Perché un utente con un budget così importante a disposizione dovrebbe preferire uno Xiaomi 12 Pro rispetto ai concorrenti? La risposta non è semplice, e anzi il prezzo è il principale punto a sfavore di un device estremamente convincente sotto quasi tutti gli aspetti, ma che semplicemente non possiede quel plusvalore tale da giustificare 1100-1200€ di spesa sulla scena attuale. Ecco quindi che il fisiologico calo dei prossimi mesi potrà senza dubbio mettere più a fuoco il telefono, dando la possibilità ai più curiosi di toccare con mano la qualità che Xiaomi può offrire anche a questo livello, contribuendo a piccoli passi a costruire quella percezione di brand (anche) premium che adesso ancora non ha appieno.