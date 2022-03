Fortnite Capitolo 3 Stagione 2: trailer, Pass Battaglia, armi e novità ufficiali

Epic Games ha dato il via a Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, pubblicando anche un trailer della storia, i dettagli sul Pass Battaglia e sulle altre novità. Ecco tutto quello che sappiamo. La stagione 2 finirà il 3 giugno 2022.

Prima di tutto, in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 - noto come Ribellione - sono state rimosse la costruzioni. Per questo motivo, è stato introdotto uno "scudo supplementare", che si somma al normale scudo e alla salute. Lo scudo supplementare è il primo a subire i danni, proteggendo salute e scudo regolare. Lo scudo supplementare può ripararsi anche se arriva a zero.

Inoltre, in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 il movimento è cambiato. Ora la velocità base è aumentata e gli scatti sono più rapidi e hanno una durata limitata. Inoltre, i personaggi ora possono arrampicarsi dopo un salto, sul bordo di un edificio o di una zona di terreno. Infine, è possibile usare una spallata per aprire le porte durante uno scatto.

Epic Games spiega poi che in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 il finanziamento con i lingotti è tornato e permette di "contribuire ai dispositivi pro-ribellione e votare gli oggetti da recuperare dal magazzino". C'è anche un nuovo tipo di voto: invece di votare un oggetto per tirarlo fuori dal magazzino, si vota per un dispositivo torretta. Attualmente, bisogna decidere se installare una Torretta leggera o una Torretta pesante. Inoltre, i lingotti possono finanziare il Bus della battaglia corazzato. Una volta finanziato, lo si trova nei PDI occupati dalla Ribellione.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, troviamo:

Mitraglietta da combattimento (nuova)

Vampafucile Percussore (nuova)

Fucile d'assalto termico con mirino (fuori magazzino)

Fucile pesante a tamburo (fuori magazzino)

Revolver (fuori magazzino)

Esplosivi telecomandati (fuori magazzino)

Revolver con mirino termico esotico (fuori magazzino)

Fucile di precisione Scout tempesta esotico (fuori magazzino)

Granate a onde d'urto (fuori magazzino)

Fucile d'assalto Ranger (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Fucile a pompa percussore (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Fucile pesante automatico (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Pistola secondaria (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Mitraglietta Stinger (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Fucili di precisione bolt-action del Cacciatore (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Segugio d'ombra esotica (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Sei colpi da Tiratore scelto esotica (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Dub esotica (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

Fucile Boom cecchino esotica (Ritorno da Capitolo 3 Stagione 1)

In Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, la Ribellione e l'OI si scontrano per la conquista dei PDI dell'Isola. È possibile scoprire se un PDI è occupato dall'OI se un dirigibile dell'OI, Titani, guardie OI e Cannoni d'assedio presenti nell'area, mentre un PDI occupato dalla Ribellione potrebbe avere un Bus della battaglia corazzato, sentinelle e torrette. È possibile accedere ai dirigibili dell'OI da terra tramite le zipline, tramite la corrente delle eliche o tramite un cannone d'assedio: nei dirigibili sono presenti bottini.

Un PDI occupato dall'OI in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2

C'è poi l'artiglieria OI che sarà possibile usare contro l'OI stessa. Potremo trovare il Corazzato Titano e i Cannoni d'Assedio. Sempre per combattere potremo usare l'Acchiappamucche e gli pneumatici da fuoristrada Chonkers per aumentarne la forza di speronamento dei veicoli. Inoltre, è disponibile la torcia per riparazioni per riparare i veicoli.

Per quanto riguarda il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, possiamo trovare i seguenti personaggi:

Dottor Strange

Tsuki 2.0, che si sblocca subito con il Pass battaglia

Gunnar

Immagine

Kiara K.O.

Origine

Erisa

Predatore (più avanti nella stagione)

Inoltre, il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 permette a pagina 1 di ottenere il Piccone Omni-spada personalizzabile, che propone Incarichi Omni-spada: nuovi Incarichi Omni-spada vengono rilasciati ogni settimana per otto settimane e al loro completamento danno Omni-chip come ricompensa; questi ultimi possono essere usati per modificare lame, guardie, colori e suoni.