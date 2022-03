Hogwarts Legacy: periodo di uscita confermato ufficialmente durante lo State of Play

Questa sera, 17 marzo 2022, Sony PlayStation e Warner Bros. hanno confermato in modo ufficiale il periodo di uscita di Hogwarts Legacy. Il gioco dedicato al mondo di Harry Potter sarò disponibile alla fine del 2022.

Ad oggi, sapevamo solo che il gioco era previsto per l'anno corrente, ma non avevamo un periodo più preciso per la pubblicazione di Hogwarts Legacy. "Fine del 2022" non è specifico quanto alcuni avrebbero sperato, ma per il momento è quello che è stato riferito. Possiamo in poche parole escludere il periodo di settembre: la data di uscita sarà probabilmente prevista per ottobre, novembre o dicembre al più tardi.

Una lezione di magia di Hogwarts Legacy

Si tratterà quindi di uno dei grandi giochi dell'autunno-inverno del 2022, pronto a fare concorrenza con altri titoli di primo piano come Starfield, Forspoken, Gotham Knights e non solo. Hogwarts Legacy potrà però contare su una schiera di fan sfegatati.

Ovviamente, tutto questo è vero dando per scontato che non vi saranno rimandi dell'ultimo minuti. Purtroppo il mondo dei videogame è complesso e alle volte è necessario che i team di sviluppo si prendano qualche mese extra per completare i lavori.

Se ancora non l'avete fatto, vi consigliamo di vedere il video gameplay di Hogwarts Legacy, qui.

Inoltre, non perdete di vista il Dietro le quinte, che ci parla di come il gioco è stato creato, di quali siano le fonti di ispirazione e più in generale ci presenta il gioco.