Unreal Engine trailer del MetaHuman Creator, il nuovo pazzesco tool in early access

L'Unreal Engine sta diventando uno strumento sempre più potente e trasversale. L'obiettivo di Epic Games, infatti, è diventare punto di riferimento non solo per la creazione di videogiochi, ma magari anche andando oltre, verso il cinema o gli altri ambiti della multimedialità. Con il un nuovo trailer del MetaHuman Creator, un pazzesco tool dell'Unreal Engine, fa un passo deciso verso questa direzione. Questo potentissimo strumento, infatti, non è il futuro, ma è già il presente, essendo disponibile da oggi in early access.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli. Come è facile intuire dal filmato qui sopra, si tratta di un nuovo editor per ricreare in maniera assolutamente digitale dei volti estremamente umani.

Talmente umani da far sembrare Mark Zuckerberg ancora più alieno. La cosa che stupisce è l'apparente semplicità con la quale è possibile settare tutti i dettagli. Poi l'Unreal Engine fa il resto, gettando luci ultra-realistiche che danno maggiore spessore e plasticità alla pelle, oltre che realismo alla peluria facciale.

Chiedendo l'accesso di potrà utilizzare questa app basata sul cloud grazie alla quale creare i propri meta-umani e raggiungere in questo modo un livello di dettaglio spaventoso, davvero molto simile a quello dei modelli di Detroit, nonostante in questo caso fossero scansioni dirette di esseri umani.

Una volta messo a disposizione di tutti, MetaHuman Creator potrebbe essere un passo in avanti davvero eccezionale, sia per i videogiochi che per il cinema. Forse è per questo che Sony ha investito altri 200 milioni in Epic Games.