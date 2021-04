Minecraft Caves & Cliffs sarà tagliato in due, prima uscita in estate, ma di scala ridotta

Attraverso un lungo video, Mojang ha illustrato il nuovo piano per l'aggiornamento Caves & Cliffs di Minecraft. Lo studio in seno a Microsoft ha dovuto rinviare l'uscita dell'aggiornamento a fine anno e per questo motivo ha deciso di pubblicare una prima parte di quello che sarebbe dovuto essere l'update in estate.

Il rinvio è legato alla scala del progetto. Mojang ha definito Caves & Cliffs come l'aggiornamento più ambizioso di Minecraft. Talmente ambizioso da presentare diverse "sfide tecnologiche" per implementare tutte le novità. La principale, infatti, va a modificare il modo nel quale Minecraft genera i nuovi mondi, così da creare caverne e montagne ancora più varie e complesse.

Una bella novità, ma che potrebbe "spezzare il mondo che abbiamo creato con tanta cura" se le cose non andassero come previsto. Stiamo ridisegnando l'intero Overworld, anche in altezza. Una cosa che costringe anche a valutare le prestazioni del gioco, capace di andare su praticamente qualunque piattaforma.

Il cuore di Minecraft Caves & Cliffs è stato rinviato in inverno.

A tutto questo si aggiunge la pandemia da COVID-19 che ha rallentato i diversi processi. "il nostro modus operandi è molto complesso e collaborativo e non avere la possibilità di andare fisicamente alla scrivania di un collega e chiedergli aiuto complica le cose," hanno detto i rappresentanti dello studio nel video.

Tornando a parlare del gioco, il primo update, previsto per questa estate, si concentrerà sui mostri, su alcuni oggetti speciali e su nuovi blocchi. Quello invernale, poi, aggiungerà tutte le cose promesse in Minecraft Caves & Cliffs.