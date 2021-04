Phantasy Star Online 2: SEGA ha sbagliato tutto col font di questo evento

Ci sono delle persone che farebbero delle crociate per l'utilizzo indiscriminato del Comic Sans. Siamo, però, sicuri che in questo caso anche loro avrebbero consigliato l'utilizzo di questo font al posto di quello utilizzato recentemente da SEGA per promuovere un evento piuttosto esaltante di Phantasy Star Online 2.

Non ci credete? Date un'occhiata a questa immagine:

Il terribile artwork di Phantasy Star Online 2.

Siamo abbastanza sicuri che abbiate dovuto leggere con attenzione per capire che si tratta di una battaglia finale e non di altro. Non abbiamo idea di come possa essere venuta l'idea di utilizzare quel font, quei colori e quella grafica per sponsorizzare l'evento, ma siamo certi che coloro che hanno supervisionato e dato l'approvazione al progetto hanno qualche problema di vista, se non hanno notato che quel "FI" diventa una "A". Stravolgendo clamorosamente il significato dell'evento. A meno che sia uno stravagante pesce d'aprile fuori stagione.

Comunque, per tornare in tema, nel caso in cui siate interessati in Phantasy Star Online 2, SEGA ha annunciato che a partire da 4 aprile c'è una Ultimate Quest chiamata Final Battle: Space-time Interstice. Tutti coloro con un Ark di livello superiore al 90 potranno affrontare l'Oscurità Primordiale in questa battaglia finale. Con la Fi, non con la A.

Sembra un evento divertente, anche se difficilmente farà sbellicare più di questo artwork dal font totalmente sballato.