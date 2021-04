Metal Gear Solid: l'account Twitter ufficiale torna attivo per parlare con Tom Olsen

Dopo l'addio di Hideo Kojima la serie di Metal Gear Solid si è trovata in una sorta di limbo. Persino i social, infatti, hanno smesso di parlare del gioco e si sono concentrati sul merchandising e attività del genere. Perlomeno fino a oggi. Dopo mesi di sostanziale inattività, l'account Twitter ufficiale di Metal Gear Solid è tornato a parlare. Non di un gioco specifico, ma con un misterioso Tom Olsen.

"Sono venuto al laboratorio informatico per salutare, ma non c'è nessuno qui. Devono essere a una qualche riunione o qualcosa del genere. Forse la prossima volta," è il misterioso tweet postato da Tom Olsen il 12 aprile, con una foto di un laboratorio informatico che è chiaramente presa di peso da un gioco della serie di Metal Gear.

"Tom, ne abbiamo parlato. Controlla il tuo Codec ogni mattina per gli aggiornamenti sulle riunioni e sulle evacuazioni in caso di incursioni di PMC," ha risposto l'account Twitter di MGS. "E abbiamo visitatori in arrivo la prossima settimana, quindi finisci di pulire le prese d'aria e assicurati che le bandiere siano tutte appese correttamente, ma questa volta non toccare il C4."

In suoi precedenti tweet Tom Holsen, un account attivato l'8 aprile 2021, mostrava scorci della piattaforma Shell 2 Core, oltre che le ventole di aereazione della stessa. Tom si definisce "Nato e cresciuto a New York. Tecnico di manutenzione presso Big Shell. Sposato da 10 anni con la mia meravigliosa moglie Karen. Fan dei Mets in via di ripresa."

Qualcuno ha capito qualcosa? Quello che è sicuro è che dovremo aspettare ancora sette giorni prima di avere un aggiornamento di questa curiosa vicenda. Cosa ne pensate? Siamo davvero ad un passo da un annuncio importante?