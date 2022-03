Gamers Arena al Gardacon 2022: tornei eSport, spettacoli dal vivo e non solo questo weekend

Gamers Arena torna per il Gardacon 2022 che si svolgerà nel weekend del 26 e 27 marzo, evento supportato da alcuni dei più importanti brand del settore brand, con grandi competizioni eSport e le novità gaming più attese.

Gamers Arena, logo

L'edizione di quest'anno si svolgerà al Centro Fiera del Garda di Montichiari e sarà un evento ricco di free-play, competizione e spettacoli dal vivo.

I giocatori si affronteranno, infatti per il montepremi in palio del "Torneo SiWeGO" di FIFA 22 e Tekken 7, nonché nei tornei gratuiti di Call of Duty: Warzone e Valorant in una modalità di gioco completamente immersiva. Il resto dell'Arena sarà circondata dai titoli più in voga, come Just Dance 2022, Guilty Gear Strive, Fortnite e altre attrazione uniche targate Gamers Arena come Mario Kart Live e Guitar Arena.

All'interno dell'area NEXT-GEN, vi aspettano le postazioni di ultima generazione con PS5 e Xbox Series X|S che, grazie ai nuovi monitor professionali Mobiuz EX2510S a 120Hz, permettono di provare un'esperienza completamente immersiva per ottenere le migliori prestazioni di gioco. I titoli che i giocatori potranno provare per l'occasione sono Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e Ratchet e Clank per PS5, mentre sulle console Microsoft ci saranno Elden Ring, Halo Infinite, Psyconout, Crossfire X, Forza Horizon 5 e Rainbow Six Extraction.

Saranno disponibili anche numerose postazioni Nintendo Switch che comprendono grandi classici e le ultime novità, come Mario Kart Live Home Circuit, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Wario Get It Together, Shin Megami Tensei 5, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Triangle Strategy e Metroid Dread.

Gamers Arena, inoltre, si presenterà al Gardacon con il suo sontuoso RING, il palcoscenico caratteristico capitanato dal presentatore Locke e che accoglierà, oltre alle finali dei tornei che si svolgono durante la manifestazione, anche ospiti e giocatori tra il pubblico per le sfide al Quiz Senza Frontiere le King of the Hill a premi.

A proposito di ospiti, tra questi spicca Alle Tattoo, tatuatore modenese e 14 volte detentore di un primato dei Guiness World Records, che sarà disponibile per far provare a tatuare su pelle sintetica volontari dal pubblico e racconterà la sua carriera, contornata di libri, social, avventure da Records ed il grande progetto in corso del "Mat75", il più grande museo del tatuaggio al mondo.