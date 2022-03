Call of Duty: Vanguard, multiplayer in prova gratis per due settimane

Call of Duty: Vanguard sarà protagonista di un'iniziativa inedita per la serie Activision Blizzard, visto che se ne potrà provare il multiplayer gratis per due settimane, con la possibilità dunque di un test veramente approfondito sul gioco per procedere all'eventuale acquisto.

Dal 30 marzo al 13 aprile, la sezione multiplayer di Call of Duty: Vanguard potrà essere scaricata e giocata gratuitamente da chiunque, per la prima volta nella storia della celebre serie: in precedenza ci sono state iniziative simile con dei trial a tempo, ma mai per un periodo così lungo.

Il download dovrebbe essere disponibile a partire dal 30 marzo, in attesa di ulteriori informazioni da parte di Activision Blizzard, con accesso libero al multiplayer fino al 13 aprile 2022.

La versione di prova includerà "un'ampia playlist multiplayer composta dalle mappe più popolari di Vanguard", in base a quanto riferito da Activision Blizzard.

Sembrerebbe non essere dunque la dotazione completa, ma attendiamo comunque ulteriori informazioni al riguardo: tra i contenuti accessibili ci sono mappe come Shipment e Das Haus, oltre a quelle più recenti introdotte nel multiplayer, come Casablanca e Gondola. Tra le mappe giocabili gratuitamente anche la nuova e ampia area ambientata sulle Alpi, che comprende alcune variazioni come nuovi veicoli e un singolo obiettivo di grosso calibro come catturare tutte le basi.

Nel frattempo, oggi è emerso che, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, inserire più mappe è impossibile in Call of Duty: Warzone, considerando la dimensione che assumerebbe il gioco, mentre Activision ha già confermato Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2 in arrivo nei prossimi mesi.