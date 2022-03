Diablo Immortal: aperte le preregistrazioni sull'App Store, spunta una probabile data d'uscita

Blizzard ha aperto le preregistrazioni sull'App Store della versione iOS dell'attesissimo, ormai da anni, Diablo Immortal. Sempre nel negozio di Apple è apparsa quella che potrebbe essere la data d'uscita del gioco: il 30 giugno 2022.

Come potete vedere dallo stringato tweet di annuncio, preregistrandosi si otterranno alcuni oggetti cosmetici. Nel caso si raggiungano 30 milioni di preregistrazioni (un obiettivo non da poco), Blizzard sbloccherà l'Horadrim Cosmetic Set. La versione Android di Diablo Immortal è già preregistrabile da molti mesi.

La prima sortita nel mondo mobile del franchise Diablo ha fatto chiacchierare moltissimo di sé sin dal suo annuncio, avvenuto alla BlizzCon 2018, dove non riscosse i favori del pubblico (per usare un eufemismo). Da allora il gioco è stato rinviato più volte, in seguito a diversi test che hanno portato gli sviluppatori a modificarlo pesantemente. L'uscita è stata fissata per il 2022, ma non è ancora stata ufficializzata.