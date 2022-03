Fallout 76: Double Eleven collabora con Bethesda per creare nuovi contenuti

Fallout 76 ha ancora una lunga strada davanti, per quanto riguarda aggiunte, espansioni e nuovi contenuti, e per questo motivo Bethesda ha deciso di avviare una collaborazione con il team Double Eleven, da applicare proprio alla creazione di nuovi elementi di gioco per il MMORPG post-apocalittico.

Non ci sono ancora informazioni precise su quello che verrà rilasciato nei prossimi mesi, ma è chiaro che Fallout 76 ha ancora delle stagioni piuttosto intense davanti, nonostante sia uscito da circa quattro anni.

Fallout 76, un'immagine del gioco

In base a quanto riferito dal team, sembra che gli accordi siano iniziati già da tempo, con un primo avvicinamento che risale al 2020, dunque è probabile che Double Eleven abbia già una notevole conoscenza della materia e abbia preso parte già allo sviluppo di alcune delle ultime espansioni.

Considerando i vari progetti che stanno intanto andando avanti all'interno del gruppo Bethesda, questa collaborazione ha probabilmente una notevole valenza strategica per la compagnia, visto che dovrebbe liberare un po' di risorse per portare avanti lo sviluppo degli altri giochi, affidando a Double Eleven buona parte delle operazioni di supporto e sviluppo di contenuti nuovi per Fallout 76, anche se ovviamente non si tratta di un passaggio di consegne totale.

"È un privilegio ricevere questa fiducia e poter lavorare su uno dei franchise più iconici nella storia dei videogiochi", ha affermato Lee Hutchinson, CEO di Double Eleven. "Il team che abbiamo messo insieme per lavorare a Fallout 76 è così appassionato della serie, che lavorare con Bethesda è praticamente un sogno che si avvera".

Nei giorni scorsi, Bethesda ha annunciato tre eventi speciali sui Public Test Server per Fallout 76, mentre l'accordo con Double Eleven rientra probabilmente all'interno della roadmap stabilita per i prossimi 5 anni.