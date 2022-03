Postal 4: No Regerts: data d'uscita ufficiale annunciata, presto fuori dall'Accesso Anticipato

Lo sviluppatore Running With Scissors ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Postal 4: No Regerts per PC: il 20 aprile 2022. Quel giorno il gioco uscirà dall'accesso anticipato, dove si trova dal 2019, e sarà disponibhile su Steam, GoG e Green Man Gaming.

I nostalgici del Postal Dude ne saranno sicuramente entusiasti. Vediamo il trailer di accompagnamento dell'annuncio:

La versione 1.0 di Postal 4: No Regerts arriverà insieme a molti nuovi contenuti, inclusa l'opzione Pick-Yer-Dude per la voce dell'eroe, che vede Rick Hunter e Corey Cruise affiancare Jon St. John (il doppiatore di Duke Nukem 3D). Inoltre ci saranno nuove mappe, grafica migliorata, delle nuove stazioni radio e tanto altro ancora.

Running With Scissors ha anche annunciato che il supporto post lancio durerà anni, come quello di Postal 2. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco per altri dettagli:

Sono trascorsi multi anni dagli eventi che hanno devastato la un tempo orgogliosa città chiamata Paradise. Gli unici due usciti incolumi dal cataclisma, lo sfortunato uomo qualunque conosciuto come il POSTAL Dude e il suo fedele compagno Champ, guidano senza meta nel rovente deserto dell'Arizona alla ricerca di un nuovo posto da chiamare casa. Dopo che una fermata ad un benzinaio finisce con il furto della loro auto, roulotte e il resto dei loro beni terreni, tutto ciò che sembra rimanere al POSTAL Dude è il suo compagno canino e la sua vestaglia, e nessuno dei due è particolarmente profumato. Tuttavia, all'orizzonte, il duo intravede una città sconosciuta e abbagliante che li chiama. Quali prospettive indicibili si trovano dentro? Fama? Fortuna? Forse un bidet o due? Edensin ti aspetta.

POSTAL 4: No Regerts è un satirico e comicamente scandaloso sparatutto in prima persona non lineare e il tanto atteso sequel di quello che è stato affettuosamente soprannominato "Il peggior gioco di sempre", POSTAL 2! (Non è conosciuta l'esistenza di un terzo gioco.)

Caratteristiche Principali

Gameplay non lineare, sandbox, a mondo aperto: affronta il tuo set quotidiano di Commissioni in modo non lineare! Cerca opzionali Missioni Secondarie per ulteriori ricompense! Oppure ignora tutto ciò e provoca il pandemonio generale a tuo piacimento!

Jon St. John, veterano del settore e voce leggendaria di Duke Nukem, nel ruolo del POSTAL Dude! Una città nuova di zecca da esplorare: scopri Edensin e svela gli oscuri segreti di questa città del gioco d'azzardo! Visita il penitenziario locale, ma non diventare un ospite permanente! Incontra i misteriosi ed esotici abitanti del confine messicano! Guida le mandrie nella Città fantasma occidentale! Percorri le strade con stile nel tuo Mobility Scooter alla moda! Metti alla prova la tua fortuna nei casinò sulla Zag, il tutto sotto l'occhio vigile della monolitica ERC Tower!

Pacifista o Aggressivo: goditi la massima libertà nella scelta del tuo stile di gioco! Nuovi tipi di munizioni e altri strumenti per supportare maggiormente scontri pacifici (o almeno non letali), ma la violenza è sempre un'opzione!

Arsenale esagerato: tornano i classici della serie come l'iconica Pala, Tanica di Benzina e il famoso boomerang Machete! Armi nuove di zecca come l'AK, Ingram e Bastone Tazer! Prepara trappole e scatena il caos piumato con la nuova Mina Piccione! Usa la tua creatività con gli esclusivi tipi di munizioni liquide per il Spurt'n'Squirt: riempilo di acqua per spegnere incendi, benzina per creare un lanciafiamme improvvisato o urina per fare la doccia ai residenti di Edensin!

Potenti potenziamenti: aggiungi quel familiare tocco POSTAL alle tue armi con potenziamenti come il classico Gatto Silenziatore, l'Erba Gatta che rallenta il tempo e la Bevanda Energetica per usare due armi da fuoco alla volta! Potenzia i pugni, il piede e l'uretra con una dose di vitamina X, atrofia dei testicoli compresa!

Grande interattività: dai da mangiare ai cani randagi e raduna eserciti canini per fare il tuo sporco lavoro! Prendi e porta in giro gli oggetti per impilarli e raggiungere nuove aree o semplicemente lanciali contro gli altri per infastidirli! Per la prima volta nella serie, usa e tira lo sciacquone dei gabinetti!