Fallout 76: tre eventi speciali sui Public Test Server annunciati da Bethesda

Bethesda ha annunciato tre nuovi eventi speciali sui Public Test Server di Fallout 76, che consentono ai giocatori di provare in anteprima alcune caratteristiche e contenuti che verranno poi introdotti in maniera regolare solo in un secondo momento nel MMORPG post-apocalittico.

All'interno dell'iniziativa, troviamo dunque gli eventi "Test Your Metal", "Evitino Notice" e "Moonshine Jamboree". Il primo vede protagonista la Brotherhood of Steel, che ha scoperto un gruppo di Blood Eagles che si fa chiamare The Rust Eagles, il quale sta accumulando pezzi di robot per costruire un vero e proprio esercito.

Fallout 76, un'immagine del gioco

La nuova linea di quest parte al Metal Dome sulla mappa, parlando con Initiate Pappas per avviarla.

In Eviction Notice, I Settlers di Foundation stanno lavorando per espandere il loro territorio, stabilendo nuovi accampamenti presso un cratere di un'esplosione. Per bonificare la zona hanno inventato una macchina chiamata Red Scrubber che dovrebbe eliminare i livelli di radiazione, ma il luogo si ritrova improvvisamente colpito da un raid di Super Mutanti e sta a noi capire cosa sta succedendo. La linea di quest inizia a est di Foundation sulla mappa, nel Savage Divide.

Infine, in Moonshine Jamboree ci troviamo impegnati a recuperare alcuni ingredienti chiave che servono a Moonshiner Ned per distillare la sua famosa bevanda, in particolare il veleno di Gulper, cosa che ci costringe a prendere parte a una pericolosa missione e combattere contro orde di queste creature.

Per quanto riguarda il futuro di Fallout 76, Bethesda ha già riferito di avere una roadmap stabilita per i prossimi 5 anni.