Fallout 76 ha una roadmap stabilita per i prossimi 5 anni, dice Bethesda

Fallout 76 ha una roadmap di 5 anni ancora davanti, secondo quanto riferito da Mark Tucker di Bethesda in un'intervista pubblicata da AusGamers, dimostrando come la compagnia punti ancora decisamente sul proprio MMORPG post-apocalittico anche per il futuro.

"C'è una roadmap di cinque anni a cui sto lavorando", ha spiegato Tucker, che è il design director di Fallout 76. "Abbiamo piani a lungo termine e le cose sono meno definite più che ci si allontana dall'oggi perché dovremo adattare le cose in base all'evoluzione del gioco, vedendo anche come reagiscono i giocatori e quali sono i loro feedback".

Tuttavia, si tratta di un programma in buona parte già definito, su cui gli sviluppatori hanno lavorato a lungo e continuano ovviamente a lavorare.

Fallout 76, un'immagine del gioco

"Il messaggio che vorremmo mandare ai nostri giocatori è che non c'è motivo di pensare che non continueremo ad aggiornare il gioco. Ci sono cose che stiamo facendo per assicurare un supporto continuativo a Fallout 76 per un lungo periodo di tempo. Ci siamo divertiti molto su tante cose che non vedo l'ora di poter presentare, cose che sono previste arrivare anche oltre quest'anno".

Tucker ricorda inoltre che tutti questi aggiornamenti, in termini di contenuti, sono gratuiti: "Rilasciamo quattro aggiornamenti gratuiti all'anno con nuovi contenuti, abbiamo una fantastica community che adora il nostro gioco e abbiamo un team e una compagnia molto dedicati. Stiamo costruendo un sacco di cose specifiche quest'anno ma ci sono piani in corso anche per i contenuti futuri che arriveranno tra anni. Dunque sì, se non avete mai giocato Fallout 76, questo è un ottimo momento per provarci", ha riferito Tucker.

Qualcosa di più vicino l'abbiamo visto nella roadmap del 2022 di Fallout 76, oltre alle informazioni che lo stesso Tucker ha riferito anche a noi nella nostra intervista pubblicata nei giorni scorsi.