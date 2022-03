PlayStation Spartacus, reveal imminente per il servizio che unirà Plus e Now?

Spartacus, il tanto chiacchierato servizio in abbonamento Sony che dovrebbe unire PlayStation Plus e PlayStation Now, sta per essere presentato: secondo Bloomberg il reveal è imminente e avverrà entro la settimana prossima.

Jason Schreier ha parlato per la prima volta di Spartacus lo scorso dicembre, descrivendolo come un nuovo abbonamento PS5 e PS4 in stile Xbox Game Pass e parlando della possibilità che includa diversi tier dal costo differente.

"Spartacus" è il nome in codice del progetto, quello definitivo non è ancora noto, ma è chiaro che si tratta di una risposta da parte di Sony proprio al Game Pass, e che debutterà con una line-up caratterizzata dalla presenza dei grandi successi PlayStation pubblicati negli ultimi anni.

Nel nuovo articolo si torna a parlare di piani che prevedono l'accesso a una selezionedi titoli moderni e classici, ma anche di un tier più costoso che include demo estese e la possibilità di effettuare lo streaming dei giochi.

Tuttavia una grossa differenza rispetto a Xbox Game Pass starà nel fatto che i giochi più importanti non saranno disponibili dal day one nel catalogo di Spartacus: stando a quanto riferisce Bloomberg, da questo punto di vista Sony continuerà a portare avanti le sue strategie di vendita tradizionali.

La fonte che ha parlato con la testata ha fatto in tal senso un esempio preciso, quello di God of War: Ragnarok, che a suo dire è davvero improbabile venga messo a disposizione sulla piattaforma al debutto.