Sony PlayStation registra il marchio "Knack" in Giappone, nuovo gioco della serie per PS5?

Sony Interactive Entertainment ha registrato il marchio "Knack" in Giappone pochi giorni fa, suggerendo così il possibile arrivo di un nuovo gioco della serie action platformer su PS5, ma potrebbe anche trattarsi di qualcosa di completamente differente.

Come riporta Gematsu su Twitter, il trademark è stato registrato per la precisione lo scorso 17 marzo nel Sol Levante, ma è diventato pubblico soltanto oggi, e purtroppo offre ben pochi dettagli sulla natura del progetto.

Knack, un'immagine promozionale

La cosa interessante, tuttavia, è che al marchio "Knack" sono state assegnate nove categorie differenti, tra cui quelle (traducendo dal giapponese) come "animated projection films", "donwloadbale video / images, ringtone music / ringtone audio" e "downloadable animated films", oltre che quelle legate al gaming in generale, il che potrebbe suggerire un possibile collegamento con il mercato mobile o un film d'animazione, per quanto c'è da dire che solitamente è difficile stabilire la natura di un progetto semplicemente da queste etichette.

Insomma, sono solo speculazioni, rimaniamo in attesa di novità ufficiali in merito da parte di Sony. Vi piacerebbe un nuovo Knack per PS5 e PS4?