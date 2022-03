Oscar 2022, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock diventa un meme anche videoludico

Come certamente saprete, visto che ne parlano tutti, durante la cerimonia degli Oscar 2022 si è verificato un evento inaspettato: Will Smith si è alzato e ha dato uno schiaffo a Chris Rock dopo che quest'ultimo aveva fatto una battuta su sua moglie.

Ebbene, un po' come accaduto alla rielezione di Sergio Mattarella, gli utenti dei social network hanno impiegato ben pochi minuti a trasformare l'episodio in un meme, anche a tema videoludico.

Rivediamo l'episodio, già qui con un'interpretazione che cita il classico Dark Souls:

Come spesso accade, una volta dato il via alla creazione di meme la macchina diventa praticamente impossibile da fermare, trasformandosi nell'espressione della fantasia di chi crea nuove composizioni più o meno divertenti. Qui sotto qualche esempio con i Pokémon e non solo:

Inutile dire che su Twitter la quantità di meme è in rapido aumento e probabilmente nelle prossime ore non vedremo altro.