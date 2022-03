PlayStation: tre grossi annunci in arrivo questa settimana, dice Greg Miller

Questa settimana potrebbero arrivare tre grossi annunci legati a PlayStation: lo riferisce Greg Miller, conduttore fra le altre cose del podcast Kinda Funny, che proprio per questo motivo ha deciso di rinviare la registrazione della nuova puntata.

"Ragazzi, sembra che questa sarà una settimana DAVVERO interessante per PlayStation, se almeno uno fra i tre rumor che ho sentito si rivelerà vero", ha scritto Miller su Twitter. "Per questo rinvieremo la registrazione della prossima puntata fino a giovedì."

Probabilmente uno dei tre annunci potrebbe riguardare PlayStation Spartacus, il cui reveal viene dato per imminente da Bloomberg: la nota testata ha parlato in effetti di una presentazione entro la prossima settimana, dunque le voci coinciderebbero.

Un altro annuncio potrebbe essere legato a PlayStation VR2, disponibile in prova alla GDC 2022 e dunque pronto al passo successivo della fase promozionale, magari con un periodo di uscita ufficiale per il nuovo visore per la realtà virtuale.

Il terzo possibile annuncio potrebbe infine essere uno State of Play dedicato a God of War: Ragnarok, confermato per il 2022 ma ancora senza una data: una corposa presentazione potrebbe mostrarci non solo il gameplay dell'atteso sequel ma anche rivelarci quando verrà pubblicato.