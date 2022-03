Steam: Elden Ring ancora primo in classifica, Ghostwire: Tokyo debutta quarto

Elden Ring mantiene il comando della classifica Steam, superando le vendite dell'handheld Steam Deck e dell'eccellente avventura cooperativa It Takes Two, mentre Ghostwire: Tokyo debutta in quarta posizione.



Elden Ring Steam Deck It Takes Two Ghostwire: Tokyo Valve Index VR kit Core Keeper Dread Hunger Ghostwire: Tokyo (preorder) Red Dead Redemption 2 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (preorder)

Con i suoi 12 milioni di copie vendute, Elden Ring è stato protagonista finora di un lancio straordinario, e in particolare sulla piattaforma digitale Valve l'action RPG di FromSoftware sta dominando.

Molto bene Steam Deck: nonostante alcuni preordini siano stati rimandati, l'handheld prodotto da Valve sembra aver convinto un po' tutti, diventando il nuovo oggetto del desiderio per i videogiocatori PC. Non è dunque un caso che si trovi su eBay a prezzi folli.

Anche l'esordio di Ghostwire: Tokyo non è stato affatto malvagio, anzi come sappiamo il gioco ha fatto molto meglio di The Evil Within 1 e 2, facendo segnare un piccolo record a Tango Gameworks.