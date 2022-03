ID@Xbox ha generato oltre 2,5 miliardi di dollari di incassi per gli sviluppatori

ID@Xbox, il programma Microsoft dedicato alle produzioni indipendenti, ha generato finora incassi per oltre 2,5 miliardi di dollari in royalties, consentendo a tanti sviluppatori di raddoppiare le proprie entrate negli ultimi tre anni.

A pochi giorni dall'evento ID@Xbox, con i suoi giochi e i suoi annunci, la casa di Redmond ha voluto celebrare i nove anni dell'iniziativa parlando appunto di numeri, come i più di 3.000 titoli indie presenti nel catalogo, e di risultati.

"Nove anni fa abbiamo prometto agli sviluppatori indipendenti che avremmo lavorato il più duramente possibile per loro, perché sapevamo che gli utenti Xbox sarebbero stati entusiasti di supportare i loro progetti", ha scritto Chris Charla, General Manager of Content Curation and Programs presso Microsoft.

"Non pensiamo minimamente che quella promessa sia stata mantenuta appieno, perché vediamo il nostro lavoro come un impegno continuo nei confronti di questi autori. Tuttavia tramite ID@Xbox, il lancio di ID@Azure e il nostro lavoro con Game Pass (...) siamo convinti di star facendo importanti progressi nella giusta direzione."