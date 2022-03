PlayStation VR 2 è provabile alla GDC 2022

PlayStation VR 2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, pensato espressamente per PS5, è provabile alla GDC 2022, stando alla preziosa testimonianza pubblicata su Twitter da Chet Faliszek, CEO e fondatore della software house StrayBombay, con cui sta sviluppando The Anacrusis, nonché ex-Valve che ha lavorato su Half-Life 2: Episode One, Two, i Portal e i Left 4 Dead.

Come potete leggere, Faliszek è rimasto molto colpito da PSVR 2, tanto da scrivere: "Avete presente quando il mondo vi sembra diverso dopo che siete tornati?" La speranza, quindi, è che il nuovo visore faccia fare il passo in avanti che serve a questa tecnologia, quantomeno su console.

Comunque sia, l'uscita dello sviluppatore ha stimolato una risposta di Shuhei Yoshida, storica figura del mondo PlayStation, attualmente impegnato a tenere i rapporti con gli sviluppatori indipendenti, che lo ha ringraziato pubblicamente per la prova, confermando di fatto la presenza del visore nella fiera per sviluppatori.

Non che Faliszek fosse poco attendibile, ma così abbiamo la certezza definitiva che qualcosa si sta muovendo dietro le quinte. Inoltre possiamo chiederci senza fallo se The Anacrusis avrà prima o poi una versione PSVR 2, pur essendo attualmente un'esclusiva temporale Xbox. Chissà.