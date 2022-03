Halo: la serie TV disponibile da oggi, ecco dove e quando si potrà vedere

La serie TV di Halo è disponibile da oggi in Italia, come annunciato in precedenza: il 24 marzo 2022 è la data d'uscita americana ma anche italiana per la nuova serie televisiva, che dalle nostre parti è visibile su Sky e Now.

Per la precisione, l'orario di uscita in USA è mezzanotte secondo l'orario del pacifico, ma in Italia la serie sarà visibile dalle ore 21:00 del 24 marzo. Dunque è da tale ora che la serie TV di Halo dovrebbe essere visibile su Sky e in streaming su Now, per chi ha l'abbonamento ai servizi.

In USA, la serie TV di Halo è un'esclusiva di Paramount+, ma in Italia i diritti passano direttamente a Sky e alla piattaforma Now per lo streaming, dunque di conseguenza compare nei pacchetti dedicati. Da oggi, 24 marzo, è possibile vedere gli episodi a breve distanza dall'uscita in Nord America, in lingua originale e con i sottotitoli.



La versione doppiata con voci in italiano sarà invece disponibile a partire dal 28 marzo 2022 sul canale Sky Atlantic. La serie vede come protagonisti Pablo Schreiber ("American Gods") nel ruolo del protagonista, ovvero l'iconico Master Chief, Natascha McElhone ("Californication", "Hotel Portofino", "Designated Survivor") che interpreta la dottoressa Halsey, creatrice dei super soldati Spartan e Jen Taylor (ovvero proprio l'attrice che ha dato la voce al personaggio nei videogiochi) nei panni di Cortana, l'IA che accompagna Master Chief.

Qualche giorno fa abbiamo visto un video tratto dal primo episodio con la Dottoressa Halsey ed è stato riferito che Steven Spielberg è stato il "padrino" dello show.