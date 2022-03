Forspoken: nuovo video mostra le tecnologie AMD FSR e DirectStorage in azione

Forspoken è protagonista di un nuovo video che arriva in occasione della GDC, incentrato sull'utilizzo di alcune nuove tecnologie applicate alla versione PC come AMD FSR e DirectStorage.

Come riportato in precedenza, Forspoken è uno dei primi giochi in assoluto ad arrivare sul mercato con il supporto ufficiale a DirectStorage nello sviluppo, la nuova tecnologia elaborata da Microsoft per una gestione più veloce e dinamica della memoria d'archivio e video. Inoltre, è stato annunciato anche il supporto per l'AMD FSR 1.0, che vediamo in azione nel nuovo filmato.

Nonostante sia appena stato annunciato il nuovo FSR 2.0 da AMD, che peraltro funzionerà anche su Xbox Series X e Series S, nel momento in cui Forspoken era in sviluppo quest'ultima versione non era ancora disponibile, ma sarà comunque ottimizzato al massimo sulla prima versione della tecnologia grafica di AMD, che in un certo senso si pone come risposta al celebre DLSS di Nvidia.

Il gioco Luminous Production, che era stato peraltro annunciato come "progettato per PS5", si sta insomma dimostrando curiosamente immerso nel mondo PC, considerando che viene utilizzato anche per promuovere tecnologie AMD su base Windows e addirittura della stessa Microsoft, visto che si tratta del primo gioco in assoluto a sfruttare DirectStorage.

Quest'ultimo consente, tra le altre cose, una notevole riduzione nei tempi di caricamento da SSD NVMe con 1,9 secondi di attesa su questi ultimi ma anche una riduzione importante sugli SSD SATA.

Per il resto, avevamo visto nei giorni scorsi un video gameplay con nemici e un mini-boss per l'action RPG per PS5 e PC in arrivo l'11 ottobre 2022.