Forspoken: video gameplay con nemici e un mini-boss dell’action GDR per PS5 e PC

Il canale YouTube di GameInformer ha pubblicato un nuovo video gameplay di Forspoken, l'action GDR di Square Enix in arrivo su PS5 e PC, che presenta alcuni dei nemici e un mini-boss che affronteremo nelle terre di Athia.

Nel filmato viene spiegato che i nemici standard in Forspoken sono suddivisi in tre tier in base al loro livello di corruzione, più è alto e maggiore sarà la loro pericolosità. Nella prima parte del video vediamo una bestia magica dalle fattezze di un cervo, che esegue pericolosi attacchi in carica con le corna, mentre nella seconda parte alcuni nemici umanoidi, una sorta di zombi creati dalla corruzione. Nella terza e ultima parte del filmato, vediamo invece in azione quello che viene descritto come un mini-boss, armato di un'ascia e in grado di eseguire pericolosi fendenti infusi di energia elementale.

Nel video gameplay di GameInformer possiamo vedere nuovamente in azione le abilità di Frey, la protagonista di Forspoken, in grado di farsi strada tra le fila nemiche con rapide combo all'arma bianca, così come con magie indubbiamente scenografiche. Il giocatore potrà sfruttare un buon numero di stregonerie, selezionabili attraverso un menu radiale richiamabile in qualsiasi momento.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile per PS5 e PC a partire dall'11 ottobre 2022. Giusto pochi giorni fa, GameInformer ha pubblicato una nuova anteprima che svela dettagli sulla regione di Avoalet, un mini-boss e non solo.