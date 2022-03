Forspoken: dettagli sulla nuova regione Avoalet, su mini-boss e non solo

Tramite una nuova anteprima di GameInformer, abbiamo modo di scoprire nuovi dettagli legati a Forspoken, il gioco di ruolo d'azione open world di Square Enix. L'anteprima ci parla di una nuova regione, Avoalet, di un mini-boss e non solo.

Rispetto al paesaggio desertico che circonda l'area nota come Cipal, Avoalet vanta più zone verdi (compresa un'area chiamata The Water Garden). Il produttore creativo Raio Mitsuno lo descrive come "molto blu e lussureggiante, con verde e fiori e specchi d'acqua". Tuttavia, soffre gli effetti del Break, la corruzione che ha invaso il mondo di Athia. Gli animali sono stasti mutati in creature violente, come i cervi che usano le corna per colpire. Ci saranno anche degli uccelli ostili, che pattuglieranno le aree dove sarà possibile trovare materiali da crafting.

Frey, protagonista di Forspoken

Lo story writer Todd Stashwick afferma: "Le condizioni sono dure, il dramma umano e i problemi sono reali ad Athia tanto quanto a New York [...]. Frey non deve preoccuparsi solo dei propri sentimenti ora. È vita o morte per molte persone". Avventurandosi nel mondo, i giocatori scopriranno aree come i Rifugi e la Gilda Lutetia che permetteranno di creare oggetti e conoscere la storia di Athia.

Avoalet è anche la casa della Tanta della Giustizia, Tanta Prav. A causa del Break, è stata corrotta, il che si estende ai suoi Unjust Enforcers. Questi ultimi sono nemici abbastanza deboli, ma vi sarà anche il Pitiless Arbiter che brandisce un'ascia gigante per gli attacchi corpo a corpo e usa la magia per gli attacchi dalla distanza. Si tratta essenzialmente di un mini-boss che metterà alla prova le abilità del giocatore. Alla fine, Frey viaggerà verso la città di Gyuzel e verso una città castello nelle Profondità della Corruzione, dove altre minacce attendono.

Vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile su PC e PS5 a partire dall'11 ottobre 2022. Potete vedere il più recente trailer dello State of Play qui.