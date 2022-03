Forspoken: trailer gameplay dallo State of Play del 9 marzo 2022

Questa sera è andato in onda lo State of Play di Sony PlayStation dopo la presentazione di nuovi giochi, è arrivato il momento di vedere in azione di nuovo Forspoken, gioco in arrivo su PS5 e PC l'11 ottobre 2022. Ecco il nuovo trailer.

Il filmato permette di vedere in azione la protagonista del gioco, Faye. La ragazza sarà accompagnata da un bracciale parlante che le dona anche capacità di combattimento sovrumane. La protagonista viene dal nostro mondo e dalla nostra epoca, ma finisce in un regno fantasy noto come Athia dove delle matriarche che governavano il popolo sono divenute malvagie. Ora, è nostro compito fermarle.

In questo filmato vediamo alcuni dettagli di trama e tante scene da battaglia. Faye avrà accesso a vari poteri magici da usare in combinazione per creare effetti unici. Ricordiamo anche che il gioco è stato rimandato di vari mesi, per poter completare i lavori e ottimizzare le prestazioni.

