Exoprimal: trailer del nuovo gioco di Capcom a tema dinosauri dallo State of Play

Questa sera è andato in onda lo State of Play di Sony PlayStation. La serata si aperta con l'annuncio di Exoprimal, un nuovo gioco di Capcom. In arrivo nel 2023 su PS4 e PS5

In questo gioco dovremo indossare un'esoscheletro da combattimento per eliminare una serie di dinosauri. Avremo accesso a varie classi, dotate di armi di varia natura e abilità di vario genere, perfetti per eliminare gruppi di nemici e ottenere vantaggi sul campo di battaglia, fondamentali per affrontare le creature più grandi, come un enorme T-Rex.

Diteci, cosa ne pensate di questo primo annuncio? Vi convince oppure speravate di vedere qualcosa di diverso per la serata? Lo State of Play vi ha convinto?