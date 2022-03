Sly Cooper per PS5: ecco quale team potrebbe essere al lavoro sul gioco

Sly Cooper sta per tornare su PS5, in base ormai a diverse voci di corridoio, ma resta ancora il mistero sulle caratteristiche del gioco e anche sugli autori, tuttavia è emerso in queste ore il possibile nome del team responsabile.

Secondo Nick "Shpeshal Nick" Baker, giornalista e noto insider, il team al lavoro sul nuovo Sly Cooper sarebbe Pixel Opus, ovvero lo studio interno a PlayStation Studios che finora si è occupato di progetti piuttosto piccoli, con Concrete Genie come ultimo gioco sviluppato.



"La mia fonte mi ha dato il via libera ma non siamo ancora sicuri al 100%", si legge nel nuovo tweet da parte di Nick. "Tuttavia si pensa che Pixel Opus (come molti di voi avevano sospettato) stia probabilmente collaborando con Sony Animation per lavorare su Sly. Credo anche che Sony Animation stia lavorando al progetto a cartoni animati".

Dunque per Sly si profilerebbe un ritorno in grande stile sia attraverso videogioco che serie animata, con Sony Animation impegnata su entrambi i fronti e a supporto di Pixel Opus che si starebbe occupando dello sviluppo del videogioco. Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio al momento, ma l'idea non sarebbe così astrusa.

D'altra parte, sempre secondo le voci sembra che il nuovo Sly non sia sviluppato da Sucker Punch e tra le altre possibilità di l'idea di Pixel Opus è sicuramente molto affascinante, per un gioco di questo tipo.