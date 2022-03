Sly Cooper per PS5 non è sviluppato da Sucker Punch, secondo un leaker

Secondo quanto indicato da un leaker, il chiacchierato gioco di Sly Cooper per PS5 (e forse anche PS4?) non è in sviluppo presso Sucker Punch.

Ricordiamo che Sucker Punch è il team che ha realizzato la trilogia originale, ma ha da tempo abbandonato l'IP. Il quarto (e ultimo) capitolo di Sly Cooper era stato realizzato da Sanzaru Games (ora parte degli Oculus Studios).

L'informazione è stata condivisa da AccountNGT, come potete vedere qui sotto, tramite Twitter. Il leaker ha semplicemente scritto "Il prossimo Sly Cooper non è sviluppato da Sucker Punch". Non si tratterebbe in realtà di una stranezza, visto che il team è lontano da tempo dalla saga e che, probabilmente, è attualmente impegnato a dare un seguito al successo di Ghost of Tsushima.

In precedenti tweet, AccountNGT ha affermato che l'annuncio di Sly Cooper è atteso per la seconda metà del 2022: si tratterebbe di una scelta sensata, considerando che in tale periodo cade il 20° anniversario della saga.

AccountNGT è un leaker attivo da un po' di tempo ed è la fonte che ha anticipato l'annuncio di Star Wars Eclipse. Questo ovviamente non basta per renderlo una fonte sempre attendibile. Per il momento, quanto da lui detto non è nulla più di un rumor, quindi prendete con le pinze quanto da lui riportato.

In attesa di novità ufficiali, segnaliamo anche che PlayStation Studios è al lavoro su un nuovo Infamous, sempre secondo AccountNGT.