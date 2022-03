eSerie A TIM FIFA 22, Gruppo C: Genoa Esports chiude al primo posto il girone d'andata

Dopo il girone d'andata del Gruppo C della eSerie A TIM FIFA 22 abbiamo un solo dominatore: il Genoa Esports di Gabry. I rossoblù, infatti, grazie a 3 vittorie e un pareggio sono a un passo dalla qualificazione diretta al Winner Bracket, raggiugibile aritmeticamente con un punto o mantenendo una buona differenza reti. Come ci ha raccontato il compagno di Gabry, Riccardo "Skin99" Pellegrino, il giocatore del Genoa non ha però intenzione di rallentare, dato che il suo obiettivo è quello di vincere il torneo, dopo la bruciane sconfitta in finale dello scorso anno.

Il percorso dei rossoblu è stato quello di uno schiacciasassi: solo la Salernitana è riuscita a strappare un punto ai liguri, ma lo ha fatto in maniera sorprendente, dopo essere stati sotto di due gol. Per il resto 8 gol fatti e solo 3 subiti (vuol dire uno solo subito nella altre tre partite), sembra difficile che qualcosa possa andare loro storto.

Dietro il Genoa, infatti, c'è un maggiore equilibrio. La Salernitana 1919 Esport, infatti, ha agguantato la seconda posizione all'ultimo secondo, grazie a un sofferto 2-1 contro l'Empoli. Per i campani i punti raccolti sono 7, frutto di due vittorie un pareggio e una sconfitta, con una differenza reti di -1.

Alti e bassi, invece, per l'Inter Esports. Il giovane MNeto77, infatti, era partito con 2 vittorie, mostrando un gioco in attacco molto efficace, ma una difesa un po' ballerina. Dopo queste due partite, però, il suo gioco si è un po' arenato e nemmeno l'ingresso del compagno Fabio_ulous ha consentito ai nerazzurri di evitare due sconfitte consecutive.

Con soli 3 punti troviamo Sassuolo Esports ed Empoli Esports FC, due formazioni che hanno, però, avuto due percorsi molto differenti. Gli emiliani hanno schierato solo Figu7rinho, ma il veterano ha raccolto solo una vittoria e ha una differenza reti di -5. I toscani, invece, hanno fatto ruotare Xlorenzo15 e Hartixel, ottenendo però solo punti dal primo, grazie a un perentorio 5 a 2 proprio contro il Sassuolo.

Con 12 punti a disposizione, però, nulla è perduto e tutti i risultati possono essere ribaltati. Comunque tutte le squadre passeranno alla fase successiva, bisogna capire se lo faranno attraverso il Loser o il Winner Bracket. L'appuntamento con la eSerie A TIM è oggi alle 15:30 sul nostro canale Twitch, quando presenteremo il girone di ritorno, non mancate.