Elden Ring: si può mettere in pausa senza chiudere il gioco, ecco come

Elden Ring è un gioco apprezzato ma, come accaduto con i precedenti souls-like di Miyazaki, una parte del pubblico critica la mancanza di un pulsante per la pausa. Non poter bloccare il gioco in ogni situazione è un problema, che in realtà può essere risolto con un metodo particolare.

Prima di tutto, precisiamo che non parliamo della possibilità di salvare e uscire dal gioco, che è il vero metodo inteso dagli sviluppatori di FromSoftware per mettere in pausa la propria partita. In tale caso, si riappare esattamente dove si era alla chiusura del gioco e i nemici vengono riposizionati nel loro punto originale: è un metodo che può anche essere abusato per uscire dalle bossfight senza morire o usare oggetti dedicati.

No, il metodo in questione è diverso. Come mostrato da Iron Pineapple su Twitter, se apriamo il menù di Elden Ring, andiamo nell'inventario e apriamo il menù di spiegazione, il gioco mette in pausa. Si tratta di una pausa completa, che impedisce a noi e ai nemici di fare alcunché fino a quando non torneremo nel menù regolare.

Il fatto che questo sotto-menù metta in pausa il gioco è una stranezza. Probabilmente, FromSoftware avrà pensato che se un giocatore arriva al punto di dover controllare il menù delle spiegazioni, ha bisogno di tempo per leggere quanto scritto e capire come usare le varie funzioni di gioco.

Il fatto però che FromSoftware vi abbia pensato, sottolinea anche che la mancanza di un metodo più accessibile per mettere in pausa il gioco (senza dover uscire completamente) è una scelta di design consapevole. Criticabile o meno che sia, è chiaro che gli autori di Elden Ring vogliono costringerci a temere sempre per la vita del nostro personaggio, anche quando apriamo un menù.

Anche in Italia il gioco ha avuto successo: nella Top 10 italiana, Elden Ring è primo, secondo, terzo e quarto.