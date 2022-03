Atari ha acquisito MobyGames per 1,5 milioni di dollari

Atari ha completato l'acquisizione di MobyGames per 1,5 milioni di dollari. Per chi non lo conoscesse, si tratta del più grande database di videogiochi esistente. La storica compagnia ha dichiarato che ne manterrà l'integrità.

La mossa era sta annunciata novembre 2021, ma ora è stata portata a compimento. Si tratta di un investimento importante per la compagnia, che fa parte di una strategia di diversificazione dei prodotti.

MobyGames esiste dal 1999. Nel comunicato ufficiale di chiusura dell'accordo, Wade Rosen, il CEO di Atari, ha dichiarato che il sito continuerà a offrire gli stessi servizi per cui è ben conosciuto.

Rosen: "La comunità di MobyGames ha avuto un ruolo determinante nella documentazione, celebrazione e preservazione dei video giochi. Supportare MobyGames ci consentirà di restituire il favore e contribuire alla sua crescita e al suo successo. Per Atari è importante che MobyGames mantenga la sua integrità e noi siamo pronti a supportare il sito in modi che migliorino l'esperienza sia per chi contribuisce, sia per gli utenti."

Atari ha confermato che Jeremiah Freyholtz, il general manager di MobyGames dal 2013, manterrà il suo ruolo. Proprio secondo quest'ultimo Atari comprende l'importanza del sito per la comunità dei videogiocatori ed è allineata al progetto di miglioramento del database e degli strumenti collegati. Del resto Rosen è un collezionista di videogiochi nonché un retrogamer.