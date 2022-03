PlayStation Store: sconti su oltre 1.500 giochi indie per PS4 e PS5 disponibili

Sony ha dato il via a una nuova serie di sconti sul PlayStation Store. Parliamo di oltre 1.500 giochi indie per PS4 e PS5, in forte offerta. La promozione durerà fino alle 00:59 del 24 marzo 2022, ovvero per un paio di settimane. Alcuni giochi hanno uno sconto aggiuntivo se siete abbonati a PS Plus.

Potete trovare la lista completa degli sconti del PlayStation Store a questo indirizzo.

I giochi in offerta sono molti, come detto, a partire da Kena: Bridge of Spirits per PS4 e PS5, passando per Jurassic World Evolution 2, Subnautica Below Zero, ma anche il recente e apprezzato OlliOlli World, che abbiamo recensito a questo indirizzo. Come non citare poi Hollow Knight Voidheart Edition (ovvero la versione con i DLC inclusi) e Dead Cells, entrambi a un ottimo prezzo.

Kena Bridge of Spirits

Troviamo anche Chernobylite, Elite Dangerous, Blair Witch (in VR e non) e Haven, che è da poco stato aggiornato per permettere di selezionare anche coppie gay, oltre alla coppia eterosessuale che era presente al lancio. Non mancano poi sconti su DLC e pacchetti di espansione per giochi.

Diteci, siete in cerca di qualche gioco in sconto, oppure in questo periodo siete carichi di giochi da completare?